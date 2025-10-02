Appalto Torre Schola di Maiori il Tar frena e chiama un super-perito
Stop del Tar di Salerno all'aggiudicazione del maxi-appalto da oltre 6,4 milioni di euro per la nuova scuola "Torre Schola" di Maiori. Con un'ordinanza che congela, di fatto, la procedura, i giudici amministrativi hanno accolto la richiesta della Iennaco & C. s.r.l., seconda classificata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
