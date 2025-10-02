Aperte le iscrizioni a Unipi-Orienta per conoscere da vicino l' ateneo pisano
Pisa, 1 ottobre 2025 - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a UniPi-Orienta 2025, l’evento che l’Università di Pisa dedica all’orientamento delle future matricole. Per partecipare è necessario compilare un form online disponibile sul sito dell’Ateneo pisano. L’appuntamento è per il 9, 10 e 11 ottobre 2025, dalle 8:30 alle 19:00, al Polo Fibonacci (Largo Bruno Pontecorvo 3, Pisa), l'iscrizione è a scelta fra i tre giorni dato che il programma è lo stesso per ogni giornata. Durante questi giorni, tutte le studentesse e gli studenti delle scuole superiori potranno conoscere da vicino i corsi di laurea che offre l'Università, assistere a lezioni aperte, partecipare a laboratori ed esperimenti, e confrontarsi direttamente con docenti e tutor. 🔗 Leggi su Lanazione.it
