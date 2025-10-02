Anziano trucidato nel 2012 La lunga caccia al killer Ora un’impronta lo incastra

C’è una svolta investigativa in un caso sinora rimasto irrisolto: il delitto di Aldo Silingardi, il pensionato massacrato il 9 luglio 2012 nella sua casa a Lemizzone di Correggio (Reggio Emilia). Tredici anni dopo, figura un indagato per l’assassinio del 78enne, scoperto intorno alle 19 di quel giorno dentro casa, ricoperto di sangue e senza vita, dal fratello Leo. Gli accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dal pubblico ministero Maria Rita Pantani, hanno individuato il presunto responsabile in Said Saraa, 36enne nato in Marocco, con precedenti per reati a danno dei parenti stretti: è indagato per omicidio volontario e rapina, reati aggravati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

