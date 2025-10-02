Anziani maltrattati in casa di riposo dipendente assolta

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è chiuso il processo di primo grado per i maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti della casa di riposo “San Giuseppe” di Capri, che ha visto l’assoluzione di una delle dipendenti della struttura, risultata estranea ai fatti avvenuti nel 2019. Un’altra imputata, una 60enne ex dipendente, aveva invece patteggiato la pena: le immagini delle telecamere l’aveva immortalata mentre prendeva a schiaffi, offendeva e minacciava di morte almeno due anziani. Ad essere assolta, oggi, a Napoli, con formula piena, è stata la 45enne Loredana Scarpati, dall’avvocato Aniello Di Martino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anziani maltrattati in casa di riposo, dipendente assolta

