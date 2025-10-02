Antonio Conte stravede per l’ex Inter | Ringrazio Dio bisogna tenerselo stretto

Antonio Conte non ha mai nascosto la sua passione per i giocatori che mettono cuore e sacrificio al servizio della squadra. Dopo la vittoria per 2-1 del suo Napoli contro lo Sporting Lisbona in Champions League, l’allenatore ha speso parole al miele per un calciatore che conosce bene il calcio italiano e che ha un passato importante all’ Inter: Juan Jesus. Il difensore brasiliano, oggi punto di riferimento nello spogliatoio partenopeo, è stato elogiato in maniera entusiasta dal tecnico leccese. Conte lo ha definito “ immortale e intramontabile “, sottolineando quanto sia preziosa la sua esperienza e il suo spirito di adattamento, doti che spesso fanno la differenza in partite ad alta intensità come quelle di Champions. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it