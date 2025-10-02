Antonio Cassano consiglia Pio Esposito | Scriveranno chiederanno tutti fuori dai cog*ioni…

Antonio Cassano. Antonio Cassano, ex attaccante dell’ Inter e volto spesso diretto nel commentare i giovani talenti, ha voluto esprimere la sua opinione su Pio Esposito, il baby centravanti nerazzurro che sta vivendo una fase importante della sua crescita professionale. Le parole dell’ex giocatore arrivano come consiglio, ma con il tono schietto che da sempre lo contraddistingue. Cassano ha sottolineato come, attorno a un giovane calciatore emergente, si creino inevitabilmente attenzioni e pressioni esterne. Secondo lui, Esposito dovrà imparare a gestire l’entusiasmo di chi lo circonda e a tenere le giuste distanze per non perdere la concentrazione sul campo, vero terreno in cui dimostrare il proprio valore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it