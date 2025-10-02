Antipasto di campionato la Yuasa batte la Lube

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yuasa Battery 3 Cucine Lube 1 YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Magalini 11, Cubito 2, Vecchi 1, Falaschi 1, Stankovic 7, Pellacani 6, Petkovic 13, Fedrizzi 15, Marchiani, Koprivica 2, Pulita, Marchisio (L1) X% (X% perf.). All. Ortenzi. CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’Heer, Loeppky 15, Orduna 1, Bisotto (L), Boninfante 1, Hetman 16, Kukartsev 9, Podrascanin 3, Duflos Rossi 12, Tenorio 12. All. Medei Parziali: 19-25 (23’), 25-22 (25’), 25-18 (22’), 27-25 (26’) L’antipasto di campionato non ha tradito le attese con un match divertente anche se su entrambi i fronti mancavano tanti elementi, reduci soprattutto dagli impegni mondiali: si impone la Yuasa 3-1 con diversi spunti interessanti su entrambi i fronti anche diversi esperimenti da parte dei tecnici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

