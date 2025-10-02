Antipasto di campionato la Yuasa batte la Lube
Yuasa Battery 3 Cucine Lube 1 YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Magalini 11, Cubito 2, Vecchi 1, Falaschi 1, Stankovic 7, Pellacani 6, Petkovic 13, Fedrizzi 15, Marchiani, Koprivica 2, Pulita, Marchisio (L1) X% (X% perf.). All. Ortenzi. CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’Heer, Loeppky 15, Orduna 1, Bisotto (L), Boninfante 1, Hetman 16, Kukartsev 9, Podrascanin 3, Duflos Rossi 12, Tenorio 12. All. Medei Parziali: 19-25 (23’), 25-22 (25’), 25-18 (22’), 27-25 (26’) L’antipasto di campionato non ha tradito le attese con un match divertente anche se su entrambi i fronti mancavano tanti elementi, reduci soprattutto dagli impegni mondiali: si impone la Yuasa 3-1 con diversi spunti interessanti su entrambi i fronti anche diversi esperimenti da parte dei tecnici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: antipasto - campionato
Antipasto di campionato: la Nuova Sondrio cede di misura al Milan Futuro
Forlì, c’è la Juvi Cremona nel torneo. Antipasto della prima di campionato
Ottimo antipasto in vista dell’inizio del campionato di serie B domenica contro l’Andrea Costa Imola. General Contractor, un precampionato eccellente. Vince anche il quadrangolare giocato in casa
? WEEKEND SPORTIVO SDA CALCIO UISP CAGLIARI APS Partite del 26-27/09/2025 L’antipasto che accende la fame di campionato. Si accendono i riflettori sulla Coppa Italia e sulla Coppa Amatori UISP che aprono la stagione 2025/26: un banc - facebook.com Vai su Facebook
3 - Prima della #Cremonese (2V, 1N), l'ultima squadra neopromossa a essere rimasta imbattuta nelle prime tre partite giocate in un singolo campionato di #SerieA era stata la Sampdoria nel 2012/13 (tre vittorie, con Ciro Ferrara in panchina). Antipasto. #Hella - X Vai su X
Antipasto di campionato, la Yuasa batte la Lube - Grottazzolina vince tre a uno al PalaSavelli, ma su entrambi i fronti mancavano tanti elementi di spessore reduci dagli impegni mondiali ... ilrestodelcarlino.it scrive
Domenica ‘antipasto’ Coppa Italia. Il campionato parte il 14 settembre - Asta di Coppa Italia di Eccellenza saranno le due sfide ‘antipasto’ della stagione che inizia ufficialmente con il 14 settembre, giorno della ... lanazione.it scrive