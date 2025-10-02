Antico Caffè Greco tribunale di Roma | Sfratto immediato e prima del 26 novembre il locale torni subito all’Ospedale Israelitico
L'accelerazione è stata imposta in seguito alle vicende penali che hanno coinvolto il titolare Carlo Pellegrini, indagato per aver spostato 300 beni tra cui del valore di 8 milioni di euro € in "locali di sua proprietà". Tra le opere, quadri, sculture e oggetti d'antiquariato Il tribunale civ. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: antico - caff
Domani alle 18.00 la libreria dell'Antico Caffè San Marco ospita Olivier Guez che presenta il suo ultimo libro "Mesopotamia" #OlivierGuez #libridaleggere #caffesanmarcotrieste #lanavediteseo - facebook.com Vai su Facebook
Sfratto Antico Caffè Greco: cosa accadrà allo storico locale romano - Lo storico Antico Caffè Greco di Roma sarà sgomberato: la giudice ha disposto il rilascio immediato dei locali dopo il sequestro di beni vincolati. italiaatavola.net scrive
Antico Caffè Greco, chiude uno dei locali storici di Roma. Iniziano le operazioni di sfratto - Sono passati 6 anni dall’avvio del contenzioso su uno dei locali simbolo di Roma, l’Antico Caffè Greco, un’istituzione capitolina e italiana, che troneggia lungo una delle più ... Come scrive gamberorosso.it