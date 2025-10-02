Anticipo d’inverno prima spolverata di neve sui Sibillini
Ussita, 2 ottobre 2025 – Autunno bianco sui Sibillini. Spolverate di neve, questa mattina, a Frontignano di Ussita e Bolognola. “La prima fioccata di stagione è puntualmente arrivata – ha scritto la società Frontignano360, che gestisce l’impianto -. Da domani torna il bel tempo e vi aspettiamo sabato e domenica. Nonostante la nevicata che sulla parte alta della stazione ha depositato diversi centimetri, proseguono comunque a gran ritmo i lavori di realizzazione della nuova cabinovia e si sta procedendo con il montaggio dei pali di linea”. Il cantiere della nuova cabinovia Frontignano - Cornaccione (1350 metri-1909 metri) è stato avviato a luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: anticipo - inverno
Lecco, anticipo d'inverno: sul Grignone (e su altre vette) cade la prima neve della stagione
#Meteo: anticipo d'Inverno con la bordata russa fuori stagione, parla il meteorologo #Lorenzo #Tedici - X Vai su X
Domani, a quanto sembra, sui Sibillini arriverà un anticipo di inverno. Il CAI Amandola invita alla prudenza - ed è un invito saggio. - facebook.com Vai su Facebook
La prima presunta tangente da 30mila euro e quella “spolverata” di edilizia sociale per mascherare la speculazione urbanistica - Il "sistema", che ruotava attorno all'urbanistica milanese, era "così rodato che il presidente della Commissione per il paesaggio" Giuseppe Marinoni "non faceva mistero", come risulta dalle chat, "di ... Da ilgiorno.it