Anticipazioni X Factor 2025 iniziano i Bootcamp con nuove regole
È già tempo dei Bootcamp per X Factor 2025, al via giovedì 2 ottobre. Le Audizioni sono state emozionanti per il pubblico e gli artisti sul palco. Ora però si inizia a fare sul serio, al punto che adrenalina e tensione potrebbero giocare brutti scherzi. È qui che i sogni iniziano a diventare realtà. Il nuovo regolamento. Il format dei Bootcamp di X Factor 2025 è diverso da quello che conoscevamo. Tutto diventa più serrato. Sappiamo che dietro al banco siedono personalità della musica molto differenti e, dunque, ci sarà spazio per una gran varietà di artisti. Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno già avuto modo di farsi un’idea della propria squadra, ma sono a caccia di conferme. 🔗 Leggi su Dilei.it
