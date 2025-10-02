Anticipazioni X Factor 2025 iniziano i Bootcamp con nuove regole

Dilei.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È già tempo dei Bootcamp per X Factor 2025, al via giovedì 2 ottobre. Le Audizioni sono state emozionanti per il pubblico e gli artisti sul palco. Ora però si inizia a fare sul serio, al punto che adrenalina e tensione potrebbero giocare brutti scherzi. È qui che i sogni iniziano a diventare realtà. Il nuovo regolamento. Il format dei Bootcamp di X Factor 2025 è diverso da quello che conoscevamo. Tutto diventa più serrato. Sappiamo che dietro al banco siedono personalità della musica molto differenti e, dunque, ci sarà spazio per una gran varietà di artisti. Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno già avuto modo di farsi un’idea della propria squadra, ma sono a caccia di conferme. 🔗 Leggi su Dilei.it

anticipazioni x factor 2025 iniziano i bootcamp con nuove regole

© Dilei.it - Anticipazioni X Factor 2025, iniziano i Bootcamp con nuove regole

In questa notizia si parla di: anticipazioni - factor

X Factor 2025 al via stasera su Sky: le anticipazioni della prima puntata di audizioni

Al via giovedì 11 settembre X Factor 2025, con tante novità: le anticipazioni della prima puntata e dove vedere lo show di Sky (anche in chiaro)

Anticipazioni X Factor 2025, la seconda parte delle audizioni regala sorprese

anticipazioni x factor 2025X Factor 2025, terza puntata Audizioni su Tv8/ Anticipazioni e diretta: chi sono ultimi concorrenti sul palco - La terza puntata di X Factor 2025 con le ultime audizioni va in onda su TV8 in chiaro oggi 30 settembre: chi sono i concorrenti e come vederla in streaming ... Si legge su ilsussidiario.net

anticipazioni x factor 2025X Factor 2025 passa ai nuovissimi Bootcamp: anticipazioni e cosa vedremo stasera - Dove vedere i primi Bootcamp di X Factor 2025, oggi 2 ottobre L'appuntamento ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anticipazioni X Factor 2025