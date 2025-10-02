Anticipazioni Amici 25 seconda puntata 5 ottobre | cinque allievi in sfida e gli ospiti in studio

Le anticipazioni della seconda puntata del pomeridiano di Amici 2025, che andrà in onda domenica 5 ottobre su Canale 5. In studio diversi ospiti musicali e cinque allievi dovranno affrontare le prime sfide. Attenzione spoiler. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anticipazioni - amici

Amici 25: chi c’è nella classe tra primi concorrenti e professori, le anticipazioni

Amici 2025-2026: anticipazioni su data d’inizio, cast e novità

Amici 25, cambiano le regole e una nuova docente viene confermata: le anticipazioni

Spoiler alert: per chi non ha letto le anticipazioni in rete, oggi domenica 28 settembre alle ore 14:00 nella scuola di Amici 25 entreranno i 10 cantanti che inaugureranno questa nuova edizione. Dal pop al rap, passando per ballad e contaminazioni urban, la - facebook.com Vai su Facebook

ANTICIPAZIONI | Ecco cosa vedrete nella prima puntata di #Amici25, domani alle ore 14 su #Canale5: https://dag0.short.gy/gSaJXy - X Vai su X

Amici 25 anticipazioni seconda puntata: ospiti e giudici - Amici 25, anticipazioni seconda puntata in onda il 5 ottobre alle 14 su Canale 5: giudici di canto, di ballo e ospiti. Da atomheartmagazine.com

Anticipazioni seconda puntata di Amici 25: nuovo regolamento e i ragazzi in sfida - Anticipazioni seconda puntata di Amici 25: nuovo regolamento e i ragazzi in sfida giudicare i ragazzi per il ballo c'è stato Garrison e Kledi ... Lo riporta ilvicolodellenews.it