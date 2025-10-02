Anti-sionista Anche in Toscana la sinistra si gioca la carta anti-Israele

Ilgiornale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lezione di Matteo Ricci non ha insegnato nulla alla sinistra. Il candidato sconfitto del campo largo nelle elezioni Regionali delle Marche aveva tentato di cavalcare la guerra in Medio Oriente per raccattare consensi in vista delle urne. “Un voto per le Marche e per la Palestina”, è stato il suo appello finale, scendendo avvolto in una bandiera palestinese dalla tratta San Benedetto del Tronto - Pesaro, che aveva addirittura chiamato “Il treno per Gaza”. Questa volta cambia il candidato, cambia la regione ma il risultato è sempre lo stesso. In Toscana, o più precisamente a Prato, la candidata del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali toscane ha diffuso una card nella quale si definisce "antifascista, antirazzista e antisionista ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

anti sionista anche in toscana la sinistra si gioca la carta anti israele

© Ilgiornale.it - "Anti-sionista". Anche in Toscana la sinistra si gioca la carta anti-Israele

In questa notizia si parla di: anti - sionista

anti sionista toscana sinistraToscana, la solita sinistra la butta su Gaza anche per le regionali - Matteo Ricci è stato pesantemente sconfitto nelle Marche per una ... Si legge su iltempo.it

anti sionista toscana sinistraToscana antisemita: minacce e aggressioni a un professore e a due ebrei - La piaga dell’antisemitismo non sembra conoscere sosta, nell’indifferenza della sinistra. Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Anti Sionista Toscana Sinistra