Anppia è tempo di assemblea regionale e del perfezionamento del tesseramento
CHIARAVALLE – È convocata per sabato 4 ottobre 2025 alle 16,30 nella sede Anpi di Chiaravalle, sezione “Edo Magnalardo”, l’assemblea regionale aperta a tutti dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti della federazione Ancona - Marche.L’appuntamento, come detto, è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: anppia - tempo
Sarà con noi Alberto Bocchetta (Cagliari, 1953), medico, psichiatra e docente di psicofarmacologia fino al 2020, oggi presidente ANPPIA Sardegna. Da sempre impegnato nella memoria storica e civile, nel 2023 ha curato il volume I sardi del Trasporto 81: [Bol - facebook.com Vai su Facebook