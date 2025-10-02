Anppia è tempo di assemblea regionale e del perfezionamento del tesseramento

CHIARAVALLE – È convocata per sabato 4 ottobre 2025 alle 16,30 nella sede Anpi di Chiaravalle, sezione “Edo Magnalardo”, l’assemblea regionale aperta a tutti dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti della federazione Ancona - Marche.L’appuntamento, come detto, è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

