Another Love | una nuova dizi turca è in arrivo su Mediaset Infinity La trama il cast l' uscita
Due volti noti della serialità turca, Hande Erçel e Burak Deniz, tornano su Mediaset Infinity con Another Love, una dizi che mescola mistero e passione: ecco quando Mediaset Infinity è ormai il regno incontrastato dei fan della serialità turca, e una nuova dizi sta per ingrandire un catalogo in streaming già piuttosto generoso. Si chiama Another Love, è un thriller e farà compagnia al pubblico tra pochi giorni, per una maratona di emozioni e suspense. Quando arriva Another Love su Mediaset Infinity La nuova dizi debutterà in streaming, gratuitamente e in esclusiva, il 6 ottobre. La versione originale conta 16 episodi, che in quella italiana diventeranno 49. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: another - love
Jennifer Love Hewitt: “Sono stata sessualizzata prima di capire cos’era il sesso”
Jovanotti pubblica l’album JOVA! LIVE! LOVE! con i brani cantati nei palazzetti
[WiiU] Wii U GamePad Input Test 1.0.0 : Un Tester Base per il GamePad con LÖVE Potion
Preparatevi ad un arrivo imperdibile Un segreto nascosto, una passione travolgente e un destino che cambierà per sempre due vite. #AnotherLove, la serie con Hande Erçel e Burak Deniz, sarà disponibile da lunedì 6 ottobre, gratis e in esclusiva, su Medi - X Vai su X
Preparatevi ad un arrivo imperdibile Un segreto nascosto, una passione travolgente e un destino che cambierà per sempre due vite. #AnotherLove, la serie con Hande Erçel e Burak Deniz, sarà disponibile da lunedì 6 ottobre, gratis e in esclusiva, su Medi - facebook.com Vai su Facebook
Another Love: una nuova dizi turca è in arrivo su Mediaset Infinity. La trama, il cast, l'uscita - Due volti noti della serialità turca, Hande Erçel e Burak Deniz, tornano su Mediaset Infinity con Another Love, una dizi che mescola mistero e passione: ecco quando ... movieplayer.it scrive
“Another Love”, una nuova soap turca su Mediaset Infinity - Il 6 ottobre debutta gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity , “ Another Love ” (il titolo originale è “Bambaska Biri” ), una nuova dizi che conferma l’altissimo livello della serialità turca, amat ... Scrive sorrisi.com