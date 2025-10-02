Due volti noti della serialità turca, Hande Erçel e Burak Deniz, tornano su Mediaset Infinity con Another Love, una dizi che mescola mistero e passione: ecco quando Mediaset Infinity è ormai il regno incontrastato dei fan della serialità turca, e una nuova dizi sta per ingrandire un catalogo in streaming già piuttosto generoso. Si chiama Another Love, è un thriller e farà compagnia al pubblico tra pochi giorni, per una maratona di emozioni e suspense. Quando arriva Another Love su Mediaset Infinity La nuova dizi debutterà in streaming, gratuitamente e in esclusiva, il 6 ottobre. La versione originale conta 16 episodi, che in quella italiana diventeranno 49. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Another Love: una nuova dizi turca è in arrivo su Mediaset Infinity. La trama, il cast, l'uscita