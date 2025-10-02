Another Love in esclusiva su Mediaset Infinity

Il 6 ottobre debutta gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity, Another Love, una nuova dizi che conferma l’altissimo livello della serialità turca, amatissima dal pubblico italiano. Dopo aver conquistato milioni di spettatori con appassionanti storie romantiche, Mediaset Infinity si arricchisce con un nuovo e intenso racconto di genere thriller, capace di unire emozione, mistero e passione in un intreccio coinvolgente. La trama e il cast di Another Love. La storia ha come protagonista Leyla Gediz, una giovane procuratrice che cerca di lasciarsi alle spalle un passato difficile per ricominciare da zero. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Preparatevi ad un arrivo imperdibile Un segreto nascosto, una passione travolgente e un destino che cambierà per sempre due vite. #AnotherLove, la serie con Hande Erçel e Burak Deniz, sarà disponibile da lunedì 6 ottobre, gratis e in esclusiva, su Medi - X Vai su X

Io sono Farah, la serie turca arriva in esclusiva su Dreamers & Love - Io sono Farah, la serie turca arriva in esclusiva su Dreamers & Love, il canale di Mediaset Infinity a pagamento. Come scrive tvserial.it

Io sono Farah arriva in esclusiva assoluta sul channel “Dreamers and Love” di Mediaset Infinity - La serie che ha appassionato il pubblico di tutto il mondo sarà disponibile dal 16 settembre sul channel di Mediaset Infinity ... Riporta davidemaggio.it