nuova serie turca in esclusiva su mediaset infinity: “another love”. Dal 6 ottobre, una delle produzioni più attese del panorama televisivo turco sarà disponibile gratuitamente e in modo esclusivo sulla piattaforma di streaming mediate. La nuova serie, intitolata “Another Love”, si distingue per il suo mix di emozioni, mistero e tensione, offrendo un intreccio coinvolgente che ha già conquistato il pubblico internazionale. trama e ambientazione di “another love”. il protagonista e la sua rinascita. Al centro della narrazione troviamo Leyla Gediz, una giovane procuratrice che decide di lasciarsi alle spalle un passato complesso per ricominciare da zero. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Another love, il thriller turco esclusivo su Mediaset Infinity