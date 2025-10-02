Another love il thriller turco esclusivo su Mediaset Infinity
nuova serie turca in esclusiva su mediaset infinity: “another love”. Dal 6 ottobre, una delle produzioni più attese del panorama televisivo turco sarà disponibile gratuitamente e in modo esclusivo sulla piattaforma di streaming mediate. La nuova serie, intitolata “Another Love”, si distingue per il suo mix di emozioni, mistero e tensione, offrendo un intreccio coinvolgente che ha già conquistato il pubblico internazionale. trama e ambientazione di “another love”. il protagonista e la sua rinascita. Al centro della narrazione troviamo Leyla Gediz, una giovane procuratrice che decide di lasciarsi alle spalle un passato complesso per ricominciare da zero. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: another - love
Jennifer Love Hewitt: “Sono stata sessualizzata prima di capire cos’era il sesso”
Jovanotti pubblica l’album JOVA! LIVE! LOVE! con i brani cantati nei palazzetti
[WiiU] Wii U GamePad Input Test 1.0.0 : Un Tester Base per il GamePad con LÖVE Potion
Preparatevi ad un arrivo imperdibile Un segreto nascosto, una passione travolgente e un destino che cambierà per sempre due vite. #AnotherLove, la serie con Hande Erçel e Burak Deniz, sarà disponibile da lunedì 6 ottobre, gratis e in esclusiva, su Medi - X Vai su X
Preparatevi ad un arrivo imperdibile Un segreto nascosto, una passione travolgente e un destino che cambierà per sempre due vite. #AnotherLove, la serie con Hande Erçel e Burak Deniz, sarà disponibile da lunedì 6 ottobre, gratis e in esclusiva, su Medi - facebook.com Vai su Facebook
Another Love, il nuovo thriller turco in esclusiva su Mediaset Infinity - Dopo il successo di Io Sono Farah e Segreti di Famiglia 2, una nuova dizi è pronta a conquistare i cuori di milioni di italiani: Another Love, un intenso racconto thriller capace di unire emozione, mi ... msn.com scrive