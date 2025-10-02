Another Love Anticipazioni | Kenan e Leyla Le Verità Nascoste!
Scopri come il destino di Leyla Gediz e Kenan Öztürk si intreccia fra delitti e passioni nella nuova serie turca che tiene col fiato sospeso Dalle prime puntate di Another Love emergono due figure che catturano subito l’attenzione: da un lato Kenan Öztürk, giornalista di successo noto per il suo rigore e l’impegno nel portare alla luce la verità; dall’altro Leyla Gediz, sostituto procuratore giovane ma determinata, tornata da anni lontana a Istanbul con l’intento di ricostruire la propria vita. I loro cammini si intrecciano in modo drammatico quando un uomo d’affari viene ritrovato morto nei boschi: l’inchiesta che ne nasce aprirà scenari inquietanti e imprevisti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Preparatevi ad un arrivo imperdibile Un segreto nascosto, una passione travolgente e un destino che cambierà per sempre due vite. #AnotherLove, la serie con Hande Erçel e Burak Deniz, sarà disponibile da lunedì 6 ottobre, gratis e in esclusiva, su Medi - X Vai su X
