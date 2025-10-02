Scopri come il destino di Leyla Gediz e Kenan Öztürk si intreccia fra delitti e passioni nella nuova serie turca che tiene col fiato sospeso Dalle prime puntate di Another Love emergono due figure che catturano subito l’attenzione: da un lato Kenan Öztürk, giornalista di successo noto per il suo rigore e l’impegno nel portare alla luce la verità; dall’altro Leyla Gediz, sostituto procuratore giovane ma determinata, tornata da anni lontana a Istanbul con l’intento di ricostruire la propria vita. I loro cammini si intrecciano in modo drammatico quando un uomo d’affari viene ritrovato morto nei boschi: l’inchiesta che ne nasce aprirà scenari inquietanti e imprevisti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Another Love Anticipazioni: Kenan e Leyla Le Verità Nascoste!