Annuncio casting a Torino | le figure ricercate

Torinotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la realizzazione del prossimo film prodotto da Fandango Spa, la produzione cerca le seguenti comparse e figurazioni speciali: uomini e donne tra i 18 e i 74 anni di origine Argentina o sudamericana con e senza esperienza nel campo. Per candidarsi è necessario inviare una mail a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: annuncio - casting

Cairo e l’annuncio sul futuro del Torino: “Ecco quando venderò il club” - Tra le presenze più significative, quella di Urbano Cairo, presidente del Torino. Come scrive calciomercato.it

Torino, ecco l'annuncio: Paolo Vanoli non è più l'allenatore granata - La notizia era nell'aria da giorni, ora c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli non è più l'allenatore del Torino. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Annuncio Casting Torino Figure