Annie Lennox scopre di avere l’ADHD a 70 anni | una diagnosi tardiva che definisce un superpotere
A 70 anni, Annie Lennox, la voce inconfondibile degli Eurythmics e icona della musica mondiale, ha rivelato pubblicamente di aver scoperto di soffrire di ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività). La confessione, fatta durante un’intervista alla BBC, ha sorpreso molti e acceso i riflettori su un tema spesso trascurato: le diagnosi tardive dei disturbi del neurosviluppo, che possono arrivare anche in età molto avanzata. L’ADHD può essere un super potere? Anche grazie a Paris Hilton stiamo iniziando a capirlo X La rivelazione di Annie Lennox. Parlando con la BBC, Annie Lennox ha raccontato che la diagnosi è arrivata tardi, ma le ha permesso di dare un nuovo significato a molti momenti della sua vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Annie Lennox, che a 70 anni ha scoperto di soffrire di ADHD: «Non è una cosa facile con cui convivere, ma è anche un superpotere». Il perché delle diagnosi tardive
