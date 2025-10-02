Annalisa | Mio marito è geloso ho paura di invecchiare

Perizona.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annalisa si confessa a cuore aperto in un’intervista rilasciata a “Vanity Fair” a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it

Annalisa: "Mio marito è geloso, ho paura di invecchiare"

"Far combaciare le agende non è sempre facile": Annalisa parla del 'rapporto a distanza' col marito Francesco Muglia

Annalisa: «Ho paura di invecchiare, ma non ho rifatto nulla. Mio marito è geloso, viviamo un amore a distanza. Un figlio? Lo adotterei» - Annalisa ritorna con un nuovo album il 10 ottobre, "Ma io sono fuoco", e inizia il suo lungo tour che la porterà in giro per l'Italia.

