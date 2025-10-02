Annalisa | Mio marito è geloso ho paura di invecchiare

Annalisa si confessa a cuore aperto in un’intervista rilasciata a “Vanity Fair” a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Annalisa: “Mio marito è geloso, ho paura di invecchiare”

Annalisa choc: “Per i miei 40 anni volevo chiudermi in casa”/ “Il sesso con mio marito…” - Annalisa ha svelato tra le colonne del magazine Chi in una intervista rilasciata nelle scorse ore come anche dopo grandi soddisfazioni arrivi il bisogno di iniziare dei viaggi diversi: “Si ricomincia ... Riporta ilsussidiario.net

Annalisa: "Vivo la sessualità in maniera libera, con mio marito non mi manca niente. I 40 anni? Vissuti malissimo" - Esce oggi, venerdì 10 ottobre, il nuovo album di Annalisa 'Ma io sono fuoco', anticipato dai singoli Maschio e Piazza San Marco (quest'ultimo in duetto con Marco Mengoni) che sono già dei successi. Si legge su today.it

