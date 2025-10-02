Anna Pepe senza compromessi Il suo canto generazionale fra trap drill e disco

Dopo un’altra estate passata in testa alle classifiche, l’anno scorso a battagliare con la coppia Tony Effe-Gaia e questo col sodalizio Alfa-Manu Chao, Anna Pepe porta il suo Vera Baddie Tour nei palasport. Il 16 novembre è a Mantova e dal 22 al 24 novembre, tre notti, al Forum di Assago. Sempre all’insegna del tutto esaurito. Sì, perché per lei l’estate da granita e ombrellone di “Désolée” non sembra finita. Ma nel frattempo è cresciuta. E parecchio. Il sogno di una vita l’ha realizzato un anno fa, quando ha aperto a Rho il concerto della sua icona adolescenziale Nicki Minaj. Oggi, a 22 anni, Anna è molto più di una promessa: è il volto femminile di punta della trap, panorama ancora dominato da figure maschili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

