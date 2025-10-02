Animae Salvae
Mostra personale di Giuseppe Barilaro presso la Galleria d’arte La Fonderia. Nel suo titolo ispirato all’album di De André e Fossati del 1996, riunisce una selezione di opere risalenti a vari periodi della carriera dell’artista, segnando un’incursione nell’identità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Animae Salvae, mostra personale di Giuseppe Barilaro
Galleria d’arte La Fonderia è lieta di presentare Animae Salvae, mostra personale di Giuseppe Barilaro, che sarà inaugurata sabato 4 ottobre alle ore 18 e sarà visitabile fino al 22 novembre 2025. Curata dal gallerista Niccolò Mannini con il contributo critico d - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Passante ad Anime salve - Ha pubblicato da poco il secondo disco, un EP dal titolo Welcome to love, seguito dell’esordio di Signora clessidra e lo sposo bambino, al quale diedero il loro contributo autori come Lorenzo Monguzzi ... Riporta rsi.ch
Lorenzo Monguzzi ad Anime salve - Proprio nel giorno in cui si è diffusa la notizia della scomparsa di Roberto “Freak” Antoni (che ospitammo di questi tempi lo scorso anno), nei nostri studi Lorenzo Monguzzi registrava cinque puntate ... Come scrive rsi.ch