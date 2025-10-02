Animae Salvae

Firenzetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mostra personale di Giuseppe Barilaro presso la Galleria d’arte La Fonderia. Nel suo titolo ispirato all’album di De André e Fossati del 1996, riunisce una selezione di opere risalenti a vari periodi della carriera dell’artista, segnando un’incursione nell’identità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: animae - salvae

Animae Salvae, mostra personale di Giuseppe Barilaro

Matteo Passante ad Anime salve - Ha pubblicato da poco il secondo disco, un EP dal titolo Welcome to love, seguito dell’esordio di Signora clessidra e lo sposo bambino, al quale diedero il loro contributo autori come Lorenzo Monguzzi ... Riporta rsi.ch

Lorenzo Monguzzi ad Anime salve - Proprio nel giorno in cui si è diffusa la notizia della scomparsa di Roberto “Freak” Antoni (che ospitammo di questi tempi lo scorso anno), nei nostri studi Lorenzo Monguzzi registrava cinque puntate ... Come scrive rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Animae Salvae