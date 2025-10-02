Angeli custodi | origini etimologia della parola e curiosità di una tradizione che attraversa secoli di religioni e devozione

Figure di luce, alate, guardiani dell’anima e del mondo, lontani dalla logica umana eppure saldamente intrecciati alla vita terrena: il 2 ottobre la Chiesa cattolica celebra i Santi Angeli Custodi. La festa affonda in un immaginario antichissimo, perché gli angeli, figure messaggere e di sostegno, attraversano il tempo portando con sè il dono misterioso di una protezione invisibile, concetto capace di gettare un ponte fra luoghi e culture diverse. Quando iniziamo a parlare di angeli. Nel giudaismo antico compaiono figure spirituali incaricate di svolgere un ruolo di messaggeri e di custodi. Già nei testi biblici dell’Antico Testamento gli angeli vengono descritti come intermediari tra Dio e l’uomo: spiriti che annunciano la volontà divina e che, al tempo stesso, proteggono il popolo d’Israele e i singoli individui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Angeli custodi: origini, etimologia della parola e curiosità di una tradizione che attraversa secoli di religioni e devozione

