Ogni anno, il 2 ottobre, la Chiesa Cattolica celebra una ricorrenza particolare: la festa dei Santi Angeli Custodi. Una data che per molti passa inosservata, ma che nasconde una profondità teologica e una tradizione millenaria che affonda le radici nei testi sacri e nella dottrina cristiana. Ma chi sono realmente questi angeli? E perché la Chiesa dedica loro una giornata specifica? La memoria liturgica degli Angeli Custodi è stata fissata ufficialmente al 2 ottobre nel 1670 da papa Clemente X, anche se la loro venerazione risale ai primi secoli del cristianesimo. La Chiesa Ortodossa, invece, li celebra l’11 gennaio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Angeli custodi: la festa del 2 ottobre svela un mistero millenario e un dogma nascosto