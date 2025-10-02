Angeli custodi | la festa del 2 ottobre svela un mistero millenario e un dogma nascosto
Ogni anno, il 2 ottobre, la Chiesa Cattolica celebra una ricorrenza particolare: la festa dei Santi Angeli Custodi. Una data che per molti passa inosservata, ma che nasconde una profondità teologica e una tradizione millenaria che affonda le radici nei testi sacri e nella dottrina cristiana. Ma chi sono realmente questi angeli? E perché la Chiesa dedica loro una giornata specifica? La memoria liturgica degli Angeli Custodi è stata fissata ufficialmente al 2 ottobre nel 1670 da papa Clemente X, anche se la loro venerazione risale ai primi secoli del cristianesimo. La Chiesa Ortodossa, invece, li celebra l’11 gennaio. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Santi Angeli Custodi Tra i compiti attribuiti Angeli Custodi dalla Sacra Scrittura, c’è pure quello di accompagnare i nostri sacrifici: è anche questo il loro ruolo ed è verità di fede - X Vai su X
AUGURI ECCELLENZA Nella festa degli Angeli Custodi la Chiesa di Lecce rivolge al suo pastore Angelo Raffaele affettuosi auguri di santità: il Signore gli conceda di essere, a sua volta, guida sapiente e custode premurose del gregge che gli è stato affidato. - facebook.com Vai su Facebook
Oggi 2 ottobre, festa dei Santi Angeli Custodi: vegliano e proteggono ciascuno con amore - I Santi Angeli Custodi sono creature angeliche poste da Dio per la nostra protezione. Scrive lalucedimaria.it
Santi Angeli Custodi, 2 ottobre 2025/ Oggi si celebrano i nostri protettori ed è anche la Festa dei nonni - il 2 ottobre è la festa dei nostri Santi Angeli Custodi che coincide con la bella Festa dei Nonni: scopriamo il significato. Come scrive ilsussidiario.net