Andrea Dallavalle | Io un Howe 2.0 ma l’argento è gioia non rimpianto Il WR di Edwards? Oggi è lontano per tutti

L’ azzurro Andrea Dallavalle ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo maschile ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera, andati in scena a metà settembre a Tokyo, in Giappone: il triplista italiano ha rilasciato un’intervista ad Edoardo Diamantini per OA Sport nella quale ha descritto le emozioni provate nella rassegna iridata, ponendo poi il mirino sui prossimi obiettivi della carriera. Cos’hai provato quando hai letto 17.64? “ C’è stato un misto di incredulità ed euforia. Alla fine sapevo di avere nelle gambe un buon salto, perché stavo molto bene, però finché non leggi la misura sul tabellone diciamo che è sempre un ‘sogno’ che deve realizzarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Dallavalle: “Io un Howe 2.0, ma l’argento è gioia, non rimpianto. Il WR di Edwards? Oggi è lontano per tutti”

