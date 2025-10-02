Andiamo in studio da Gianna Nannini appena arrivo mi fa ‘ce l’hai una canna?’ e io ce l’avevo ma era fortissima proprio micidiale… | il racconto esilarante di Fabri Fibra
“Feci un’intervista dove il giornalista mi chiese ‘tu parli male di tutti, ma parli bene di qualcuno, ti piace qualcuno?’ e io dissi ‘a me piace Gianna Nannini ‘”. Inizia così uno dei tanti aneddoti raccontati da Fabri Fibra ospite del podcast Tintoria: il rapper – insieme a Daniele Tinti e Stefano Rapone – non si è tirato indietro su nessuno degli argomenti, dal primo disco autoprodotto (e adesso introvabile) al giorno in cui andò ad Amsterdam a firmare il primo contratto di partnership con Adidas. Dal rapporto con la droga al suo pensiero sulla libertà di parola e di espressione. E tornando all’aneddoto su In Italia, quindi sulla collaborazione con Gianna Nannini, Fabri Fibra ha continuato: “ Lei rispose in un altro quotidiano ‘mi piace Fabri Fibra, ci farei un pezzo insieme’, l’abbiamo contattata dicendole ‘veniamo in studio da te’ e le abbiamo portato In Italia e lei appena arrivo mi fa ‘ce l’hai una canna?’ e io avevo una canna ma era fortissima, proprio micidiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
