Ancora raduni e presidi in tutta Italia a sostegno della Flotilla
AGI - Al via la mobilitazione al Colosseo, alla quale, secondo il preavviso dato alla Questura di Roma, saranno presenti 10 mila persone, tra giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla. Sventolano in cielo bandiere palestinesi e anche quelle del sindacato Usb e di Potere al Popolo. Uno striscione recita: "3 ottobre sciopero generale. Blocchiamo tutto". "Free Palestine!" e "Palestina libera dal fiume fino al mare": è il coro degli attivisti presenti al presidio al Colosseo, a Roma, organizzato da giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla. Sono circa cinquemila i partecipanti al corteo partito da piazzale Loreto e diretto in zona Duomo. 🔗 Leggi su Agi.it
Manifestazioni per la Flotilla 3 ottobre 2025, dove si tengono: l’elenco regione per regione - Il 3 ottobre 2025 in tutta Italia sono previste manifestazioni e cortei in sostegno alla Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. Riporta msn.com
Usb, da oggi 100 piazze per Gaza, presidi in tutta Italia - Per Gaza e la Flotilla, mobilitazione "permanente verso la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma" per la Palestina. Da ansa.it