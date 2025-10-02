Ancora piogge e temporali su quasi tutta la Puglia | altra allerta meteo gialla
Proseguono piogge e rovesci su quasi tutta la Puglia. Mentre il maltempo continua a stazionare sulla regione, la Protezione Civile regionale ha diramato un'altra allerta meteo “gialla”. Coinvolge quasi tutto il territorio regionale, a eccezione del Gargano e di parte del Tavoliere. È valido dalle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: piogge - temporali
Nel Lazio e a Frosinone arrivano temporali e piogge: scatta l'allerta gialla
Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio domenica 13 luglio 2025: piogge e temporali, le zone coinvolte
Nel Lazio e a Frosinone arrivano temporali e piogge: scatta l'allerta gialla
Telesveva. . +++ NEL TG DI TELESVEVA – MALTEMPO IN PUGLIA CON FORTI PIOGGE E TEMPORALI: DANNI PER UNA TROMBA D’ARIA A TRANI, DISAGI ANCHE A MOLFETTA – STORNARELLA, ASSALTO ALL’ALBA AL POSTAMAT, DISTRUTTO DA D - facebook.com Vai su Facebook
Giornata perturbata, con piogge e possibili temporali. Soprattutto in alcune regioni, ecco quali. #meteo - X Vai su X
Meteo, vortice ciclonico sull'Italia: piogge e temporali anche mercoledì 24 settembre - Una circolazione ciclonica insiste a ridosso dell'Italia: porterà piogge e temporali anche domani, con rischio di fenomeni localmente intensi. Si legge su meteo.it
Meteo: mercoledì con piogge e temporali, poi una brevissima tregua. Le previsioni dal 24 settembre - Temperature in calo in Italia, con piogge e temporali in molte regioni. Secondo meteo.it