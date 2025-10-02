Ancora piogge e temporali su quasi tutta la Puglia | altra allerta meteo gialla

Proseguono piogge e rovesci su quasi tutta la Puglia. Mentre il maltempo continua a stazionare sulla regione, la Protezione Civile regionale ha diramato un'altra allerta meteo “gialla”. Coinvolge quasi tutto il territorio regionale, a eccezione del Gargano e di parte del Tavoliere. È valido dalle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it