Anchise il Lazio sperimenta un nuovo modello di assistenza agli anziani

Sbircialanotizia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto che promette di ridisegnare l’assistenza agli anziani nel Lazio prende forma tra le vie di Tor Bella Monaca. La Regione lancia “Anchise”, sperimentazione che intreccia sanità, inclusione e vita di comunità, tracciando un modello territoriale destinato ad ampliarsi all’intero territorio regionale. Una nuova visione di cura integrata “Anchise” nasce per tradurre in azione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

anchise il lazio sperimenta un nuovo modello di assistenza agli anziani

© Sbircialanotizia.it - Anchise, il Lazio sperimenta un nuovo modello di assistenza agli anziani

In questa notizia si parla di: anchise - lazio

Regione Lazio presenta il ‘Progetto Anchise’ per l’assistenza sociosanitaria a favore degli anziani

anchise lazio sperimenta nuovoPresentato il “Progetto Anchise”, Rocca: “Passo concreto verso un nuovo modello di assistenza” - Nel Teatro di Tor Bella Monaca, il presidente Francesco Rocca e l’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Ma ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Anchise Lazio Sperimenta Nuovo