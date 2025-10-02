Anche un' anconetana a bordo della Flotilla | Silvia Severini tra gli italiani fermati dall' esercito israeliano
C'è anche Silvia Severini, 54enne impiegata pubblica di Ancona madre di due figli di 20 anni, tra i 22 italiani fermati a bordo della Global Sumud Flotilla. Anche lei stava raggiungendo Gaza per portare aiuti umanitari a bordo della flotta di imbarcazioni abbordate ieri sera. La conferma arriva. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Flotila, anconetana a bordo: oggi altro presidio per Gaza in piazza Roma - C’è anche un’anconetana a bordo della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria diretta verso Gaza. Secondo veratv.it
Attacco alla Flotilla, l’anconetana a bordo:: "Ce lo aspettavamo" - "Un attacco come quello dell’altra notte era nell’aria ma ci fa capire ancora di più che siamo sulla strada giusta". Lo riporta ilrestodelcarlino.it