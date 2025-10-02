Anche in Toscana la sinistra si gioca la carta anti-Israele

La lezione di Matteo Ricci non ha insegnato nulla alla sinistra. Il candidato sconfitto del campo largo nelle elezioni Regionali delle Marche aveva tentato di cavalcare la guerra in Medio Oriente per raccattare consensi in vista delle urne. “Un voto per le Marche e per la Palestina”, è stato il suo appello finale, scendendo avvolto in una bandiera palestinese dalla tratta San Benedetto del Tronto - Pesaro, che aveva addirittura chiamato “Il treno per Gaza”. Questa volta cambia il candidato, cambia la regione ma il risultato è sempre lo stesso. In Toscana, o più precisamente a Prato, la candidata del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali toscane ha diffuso una card nella quale si definisce "antifascista, antirazzista e antisionista ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

