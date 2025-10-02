Anche Gherardo Colombo ospite della Settimana del Dono in Cattolica

Ilpiacenza.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Mettere al centro della nostra esperienza educativa e formativa universitaria la riconoscenza e la gratitudine per ciò che abbiamo ricevuto è qualcosa che dà senso ai nostri percorsi». Con queste parole la prorettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Anna Maria Fellegara, introduce la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gherardo - colombo

Tutti corrotti, ma non il Msi: Gherardo Colombo ricorda la verità storica di Mani pulite. E dà un colpo al cuore alla sinistra

Gherardo Colombo: “Votare, anche al referendum, tutela la democrazia” - Gherardo Colombo – una lunga carriera da magistrato alle spalle, oggi scrittore e voce ... Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Gherardo Colombo Ospite Settimana