Anche a Novara i Cantucci di Pace di Emergency
Per celebrare la Giornata del Dono, dal 3 al 5 ottobre, Emergency sarà in Piemonte, nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, con "Un Cantuccio di Pace": oltre 2mila i volontari saranno in 20 regioni italiane con i tipici biscotti per un gesto di solidarietà in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: novara - cantucci
