Amuri Luci apre la trilogia mediterranea di Carmen Consoli

Sbircialanotizia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le note che scaturiscono da «Amuri Luci» spalancano un varco sonoro dove il dialetto siciliano incontra rock e canzone d’autore, inaugurando una trilogia che esplorerà radici, tragedia e trasformazione. Presentato alla Triennale di Milano, il progetto – verificato insieme all’agenzia stampa Adnkronos – è raccontato da Carmen Consoli con la passione di chi non teme . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

amuri luci apre la trilogia mediterranea di carmen consoli

© Sbircialanotizia.it - Amuri Luci apre la trilogia mediterranea di Carmen Consoli

In questa notizia si parla di: amuri - luci

Venerdì 3 ottobre Carmen Consoli torna con l’album “Amuri luci”

Carmen Consoli, a Milano il pre ascolto di “Amuri Luci”: la prima tappa di una trilogia che parla d’amore, tragedia e rinascita - Oggi alla Triennale di Milano siamo stati invitati al primo ascolto di “Amuri Luci”, il nuovo album di Carmen Consoli. Come scrive domanipress.it

Carmen Consoli, con 'Amuri Luci' inaugura trilogia tra radici, ribellione e poesia - La Cantantessa torna con un nuovo album impegnato, il primo di tre, in cui canta in siciliano, greco e latino, e riflette su passato e presente. Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Amuri Luci Apre Trilogia