Amt Salis | Operazione verità perdite fino a 99 milioni Ma rimarrà pubblica | Video

Amt, dal 2023 al 31 agosto, perdite fra 71 e 99 milioni di euro. La sindaca: “Ci rivolgeremo alla magistratura contabile”. Bucci: “Frasi gravi da dimostrare. Con me l’azienda funzionava bene”. Via all’iter per il congelamento dei debiti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Amt, Salis: “Operazione verità, perdite fino a 99 milioni. Ma rimarrà pubblica” | Video

In questa notizia si parla di: salis - verit

Si avvicina il giorno della verità per il destino della discussa funivia per Forte Begato. Con una partita che si annuncia a ostacoli per la giunta Salis Vai su Facebook

Amt, Salis: “Operazione verità, perdite fino a 99 milioni. Ma rimarrà pubblica” - Salis su Amt: "Oscillano fra i 71 e i 99 milioni di euro le perdite di bilancio, serviva un’operazione verità nei confronti dei cittadini: ma l’azienda ... Da ilsecoloxix.it

Crisi Amt, Salis: "Ecco a quanto ammonta il buco di bilancio. Azienda resterà pubblica" - Quella che è stata rilevata "è la maggior perdita della storia di Amt" così la sindaca di Genova Silvia Salis ha aperto la conferenza stampa indetta per fare il punto sulla situazione dell'azienda di ... Segnala primocanale.it