Amt Salis | Operazione verità perdite fino a 99 milioni Ma rimarrà pubblica | Video

Ilsecoloxix.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amt, dal 2023 al 31 agosto, perdite fra 71 e 99 milioni di euro. La sindaca: “Ci rivolgeremo alla magistratura contabile”. Bucci: “Frasi gravi da dimostrare. Con me l’azienda funzionava bene”. Via all’iter per il congelamento dei debiti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

