Amt | i numeri della crisi Debito più grande della storia ora corriamo ai ripari
Un "buco" da decine di milioni di euro che negli anni è stato mascherato e che oggi, dopo l'analisi indipendente affidata a PricewaterhouseCoopers, si mostra in tutta la sua gravità. È questa l'accusa lanciata oggi dalla sindaca di Genova Silvia Salis, dal vicesindaco Alessandro Terrile e dal.
Nomi e numeri di collaboratori afghani e agenti dell'intelligence: la mail partita per errore adesso mette in crisi Londra
Solitudine estiva, l'Italia quarta in Europa: urgente investire nelle relazioni umane. Ecco i numeri che fotografano una crisi da non sottovalutare
Manchester United crisi, l'ex stella attacca duramente l'allenatore, e i numeri gli danno ragione… Roy Keane contro Rúben Amorim. Ecco perché il tecnico portoghese è già a un bivio fondamentale della sua avventura
SERIE B | Bari in crisi, lo stesso film da due anni. I numeri condannano Caserta e gestione societaria
CRISI IDRICA, I GIOVANI AGRICOLTORI A BARDI E PITTELLA: I NUMERI CHIEDONO RISPOSTE
Amt: i numeri della crisi, "Debito più grande della storia, ora corriamo ai ripari" - Sindaca, vice e presidente della partecipata hanno fatto il punto della situazione sui conti dell'azienda.
Amt, sindacati convocati in Comune. Fano (Faisa Cisal): "No ai privati" - A metà ottobre è attesa la presentazione del piano industriale da parte dei nuovi vertici di Amt che hanno visto la nomina a presidente di Amt dell'ez sindaco di Savona Federico Berruti.