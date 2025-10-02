Amplifon l’ad Vita ai leader di domani | Puntare su persone curiosità e coraggio
«Le persone, la curiosità e il coraggio sono tre elementi essenziali di un percorso di leadership che la tecnologia non potrà mai sostituire». È quanto ha affermato l’amministratore delegato di Amplifon Enrico Vita, nel suo discorso a oltre 300 studenti dei master MBA ed Executive MBA della School of Management del Politecnico di Milano durante la cerimonia di consegna dei diplomi al Teatro Dal Verme. Nel suo keynote, ripreso anche da un post su Linkedin, Vita ha evidenziato che nell’incerto mondo attuale caratterizzato da alcuni trend irreversibili come la geopolitica, l’AI e la sostenibilità, i leader aziendali devono essere coraggiosi poiché ogni carriera presenta dei momenti difficili e la crescita reale avviene fuori dalla nostra zona di confort. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: amplifon - vita
Don Luigi Ciotti con gli Ospiti di Casa Padre Kolbe. Grazie a Fondazione Amplifon e al Progetto Storie di vita abbiamo potuto ascoltare la testimonianza di don Luigi Ciotti, Fondatore delle Associazioni Libera e Gruppo Abele. Un collegamento coinvolgent - facebook.com Vai su Facebook
Amplifon, il discorso del CEO Vita al Graduation Day degli MBA della Business School del PoliMi - Vita (Amplifon): "Le persone, la curiosità e il coraggio sono tre elementi essenziali di un percorso di leadership che la tecnologia non potrà mai sostituire" ... Riporta affaritaliani.it
Vita (Amplifon): “Negozi e startup la via per crescere” - Sono queste le quattro leve strategiche su cui punta Amplifon, azienda italiana leader mondiale nelle soluzioni per la cura dell ... Si legge su repubblica.it