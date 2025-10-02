Amplifon l’ad Vita ai leader di domani | Puntare su persone curiosità e coraggio

«Le persone, la curiosità e il coraggio sono tre elementi essenziali di un percorso di leadership che la tecnologia non potrà mai sostituire». È quanto ha affermato l’amministratore delegato di Amplifon Enrico Vita, nel suo discorso a oltre 300 studenti dei master MBA ed Executive MBA della School of Management del Politecnico di Milano durante la cerimonia di consegna dei diplomi al Teatro Dal Verme. Nel suo keynote, ripreso anche da un post su Linkedin, Vita ha evidenziato che nell’incerto mondo attuale caratterizzato da alcuni trend irreversibili come la geopolitica, l’AI e la sostenibilità, i leader aziendali devono essere coraggiosi poiché ogni carriera presenta dei momenti difficili e la crescita reale avviene fuori dalla nostra zona di confort. 🔗 Leggi su Lettera43.it

