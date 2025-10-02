Amori Battibecchi e Sospetti | Selvaggia Lucarelli Rivelando i Retroscena di Ballando con le Stelle

Lawebstar.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giurata commenta le presunte coppie nate in sala prove e lancia una frecciatina a Marcella Bella, definita “meno tosta” di quanto appaia. La Frecciatina di Lucarelli su Marcella Bella Selvaggia Lucarelli ha offerto un retroscena sul clima del programma, concentrandosi in particolare su Marcella Bella. La giurata ha suggerito che, nonostante l’immagine forte e . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

amori battibecchi e sospetti selvaggia lucarelli rivelando i retroscena di ballando con le stelle

© Lawebstar.it - Amori, Battibecchi e Sospetti: Selvaggia Lucarelli Rivelando i Retroscena di Ballando con le Stelle

In questa notizia si parla di: amori - battibecchi

Cerca Video su questo argomento: Amori Battibecchi Sospetti Selvaggia