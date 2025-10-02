Tutto è pronto per la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni per domenica 5 ottobre 2025. Grazie alle talpe possiamo fornirvi numerosi spoiler su quanto accaduto in studio durante la registrazione e su quanto vedremo domenica nel primo pomeriggio di Canale 5. Cosa è accaduto dopo la formazione della classe? Come andranno le prime prove davanti ai professori che li hanno voluti? Quali saranno gli ospiti? Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 5 ottobre 2025: l’elenco degli ospiti. Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi domenica 5 ottobre 2025? Quali ospiti approderanno in studio in qualità di giudici delle varie esibizioni di ballo e di canto e chi, invece, sarà l’ospite musicale della puntata? Di ex allievi con un singolo da promuovere ce ne sono davvero tanti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 5 ottobre 2025: ospiti e news | Spoiler