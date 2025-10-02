Amici del Ponte il presidente Veronese incontrerà Salvini per esortarlo a realizzare l' opera
Ponte sullo Stretto, il Prof. Veronese incontra Salvini a Reggio Calabria: “l’opera è simbolo del riscatto del Sud” - Simone Veronese, Presidente dell’Associazione “Amici del Ponte Nello Stretto” incontrerà giorno 3 ottobre il Ministro Salvini a Reggio Calabria. Riporta strettoweb.com
Prof. Veronese: "Il Ponte è sviluppo. La Calabria non può più aspettare" - Il Presidente dell’Associazione “Amici del Ponte Nello Stretto” incontrerà a Reggio Calabria il Ministro Salvini ... Si legge su reggiotv.it