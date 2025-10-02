Amici 25 | Penelope in lacrime la reazione di Maria De Filippi VIDEO

La cantante Penelope è crollata dopo l'ingresso nella casetta di Amici 25 provocando la reazione immediata di Maria De Filippi, che ha cercato di consolarla e rassicurarla. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25: Penelope in lacrime, la reazione di Maria De Filippi (VIDEO)

In questa notizia si parla di: amici - penelope

Amici 2025, i cantanti partono già col turbo: Penelope, Michele e Riccardo pronti per la corsa verso il Serale. Ecco tutti i nuovi allievi e le curiosità

“Puoi andare a casa quando vuoi”. Penelope Amici 25, Maria De Filippi interviene subito

Le emozioni di Penelope, i voti dei prof di canto della prima puntata e la reazione degli allievi di #Amici25, le prime difficoltà di Matilde… Rivedi subito la puntata di oggi - facebook.com Vai su Facebook

Le emozioni di Penelope, i voti dei prof di canto della prima puntata e la reazione degli allievi di #Amici25, le prime difficoltà di Matilde… Rivedi subito la puntata di oggi https://wittytv.it/amici/mercoledi-1-ottobre-il-quotidiano-di-amici/… - X Vai su X

Amici 25: Penelope in lacrime, la reazione di Maria De Filippi (VIDEO) - La cantante Penelope è crollata dopo l'ingresso nella casetta di Amici 25 provocando la reazione immediata di Maria De Filippi, che ha cercato di consolarla e rassicurarla. comingsoon.it scrive

Penelope piange ad Amici 25: “Spaventata da tutto”/ Maria De Filippi interviene: “Puoi andartene quando vuoi” - Penelope, allieva di Amici 25, ha vissuto un momento di crisi che ha reso necessario l'intervento di Maria De Filippi ... Da ilsussidiario.net