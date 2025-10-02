Amici 25 | come e dove vedere le repliche in TV e streaming

Anticipazionitv.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti telespettatori di Amici 25 si chiedono come fare per vedere le repliche se non riescono a seguire la messa in onda in diretta. Le alternative non mancano, tra TV tradizionale, Smart TV, PC, tablet e smartphone. Il celebre talent show condotto da Maria De Filippi  è tornato in onda su Canale 5 dal 28 settembre 2025, confermandosi tra i programmi più seguiti del weekend televisivo. Con l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio alle ore 14:00. Scopriamo come è possibile guardare tutte le puntate e le clip in replica. Amici 25 in replica su La5: orari e canale. Le repliche di Amici 25 vanno in onda regolarmente su La5, canale 30 del digitale terrestre. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

amici 25 come e dove vedere le repliche in tv e streaming

© Anticipazionitv.it - Amici 25: come e dove vedere le repliche in TV e streaming

In questa notizia si parla di: amici - vedere

Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Amici 25, il daytime cambia orario: dal lunedì al venerdì puntate di mezz'ora dalle 16:25 - Dal 29 settembre, il pomeridiano di Amici andrà in onda dopo La forza di un donna e prima di Dentro la notizia: durerà circa mezz'ora ... Lo riporta it.blastingnews.com

Amici 25, data d’inizio e novità della nuova edizione: “Tornano le squadre”/ Tutte le anticipazioni - Grandi novità in arrivo ad Amici 25: c'è la data d'inizio della nuova edizione del talent, che potrebbe anche ritrovare la divisione in squadre Manca sempre meno alla partenza di Amici 25. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Amici 25 Vedere Repliche