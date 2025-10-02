Amici 25 | come e dove vedere le repliche in TV e streaming

Molti telespettatori di Amici 25 si chiedono come fare per vedere le repliche se non riescono a seguire la messa in onda in diretta. Le alternative non mancano, tra TV tradizionale, Smart TV, PC, tablet e smartphone. Il celebre talent show condotto da Maria De Filippi è tornato in onda su Canale 5 dal 28 settembre 2025, confermandosi tra i programmi più seguiti del weekend televisivo. Con l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio alle ore 14:00. Scopriamo come è possibile guardare tutte le puntate e le clip in replica. Amici 25 in replica su La5: orari e canale. Le repliche di Amici 25 vanno in onda regolarmente su La5, canale 30 del digitale terrestre. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

