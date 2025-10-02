Amici 25 anticipazioni seconda puntata | Paola Turci e Ilary Blasi giudici di canto

Amici prosegue con la seconda puntata della nuova edizione, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 5 ottobre alle 14. Amici 25: gli ospiti del 5 ottobre 2025. Formata la classe, l’edizione entra nel vivo con le prime gare, giudicate – come anticipa Amici News – dagli ex professori Garrion Rochelle e Kledi Kadiu per il ballo e Paolo Turci e Ilary Blasi (già giudice nella passata stagione) per il canto. Ospiti musicali della puntata, invece, gli ex allievi Gaia, Sarah Toscano e Mida. Amici 25: le prime gare. La puntata è caratterizzata dalle gare di canto e ballo, che definiscono i primi allievi vincitori, la cantante Valentina e il ballerino Emiliano, e soprattutto i primi a rischio eliminazione: nel canto risulta ultimo Frasa, mentre nel ballo Matilde. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 25, anticipazioni seconda puntata: Paola Turci e Ilary Blasi giudici di canto

