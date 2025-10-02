Amici 25 anticipazioni seconda puntata domenica 5 ottobre 2025 | Paola Turci e Ilary Blasi giudici di canto cinque allievi a rischio
Amici 25 torna con la seconda puntata domenica 5 ottobre 2025 alle 14:00 su Canale 5. Con la classe ormai formata, iniziano le prime gare di canto e ballo: arrivano i giudici speciali, gli ospiti musicali e anche i primi allievi a rischio eliminazione. Indice. Amici 25 anticipazioni seconda puntata: ospiti e giudici. Le prime gare: vincitori di giornata e ultimi in classifica. I cinque allievi a rischio eliminazione. Orario, dove vederlo e repliche. Cosa aspettarsi dalla seconda puntata di Amici 25. FAQ Amici 25 anticipazioni seconda puntata. Amici 25 anticipazioni seconda puntata: ospiti e giudici. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
