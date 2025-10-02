Tra classifiche, voti segreti e prime rivalità, gli allievi di Maria De Filippi affrontano la prova più dura. Ospiti musicali Gaia, Sarah Toscano e Mida. Nella giornata di oggi, presso il Centro Titanus Elios, è stata registrata la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 5 ottobre alle 14:00 su Canale 5. Nel corso della puntata sono previste sfide basate sulle classifiche settimanali, determinate dai voti assegnati agli allievi dai professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto, e da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini per il ballo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, anticipazioni puntata del 5 ottobre: cinque allievi già a rischio eliminazione