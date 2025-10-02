Amici 25 anticipazioni puntata del 5 ottobre | cinque allievi già a rischio eliminazione
Tra classifiche, voti segreti e prime rivalità, gli allievi di Maria De Filippi affrontano la prova più dura. Ospiti musicali Gaia, Sarah Toscano e Mida. Nella giornata di oggi, presso il Centro Titanus Elios, è stata registrata la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 5 ottobre alle 14:00 su Canale 5. Nel corso della puntata sono previste sfide basate sulle classifiche settimanali, determinate dai voti assegnati agli allievi dai professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto, e da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini per il ballo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: amici - anticipazioni
Amici 25 anticipazioni seconda puntata: ospiti e giudici - Amici 25, anticipazioni seconda puntata in onda il 5 ottobre alle 14 su Canale 5: giudici di canto, di ballo e ospiti. Da atomheartmagazine.com
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 5 ottobre: quattro allievi finiscono in sfida! - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5. Lo riporta msn.com