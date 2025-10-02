Ambulante con griffe ' tarocche' reagisce con violenza al controllo dei carabinieri

Genovatoday.it | 2 ott 2025

È stato sorpreso a vendere abbigliamenti e accessori con griffetarocche’ e ha reagito con violenza al controllo dei carabinieri, finendo per essere arrestato. Protagonista un 59enne originario del Senegal ora accusato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, introduzione nello. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

