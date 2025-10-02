Ambra Angiolini e la figlia Jolanda unite da passioni e valori | Abbiamo una sensibilità comune e un modo di dire la nostra pacato ma combattivo

Milano, 2 ottobre 2025 – Ambra Angiolini e Jolanda Renga in piazza a Milano per Gaza, ieri sera, mercoledì 1 ottobre: insieme a centinaia di persone, mamma e figlia hanno camminato da piazza Duomo a piazza Scala dove continua il presidio permanente promosso dall’Unione sindacale di base e altre realtà nell’ambito di “cento piazze per Gaza“ in tutto il Paese, fino (almeno) al 4 ottobre, giorno della manifestazione nazionale a Roma. Le tende sono ormai parte stabile della piazza, ribattezzata dai manifestanti “piazza Gaza”. Lo scorso lunedì, le due donne avevano partecipato al corteo per lo sciopero in sostegno del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ambra Angiolini e la figlia Jolanda unite da passioni e valori: “Abbiamo una sensibilità comune e un modo di dire la nostra pacato ma combattivo”

