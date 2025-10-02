Ambito Turistico | Rischiamo di perdere ben 300mila euro

"Adesso vediamo se i sindaci del Pd faranno perdere al turismo in Versilia un’occasione da 300mila euro per irresponsabilità politica". In un documento congiunto i sindaci Forte dei Marmi Bruno Murzi, di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e di Pietrasanta Alberto Giovannetti annunciano per venerdì la nuova convocazione per la conferenza dei sindaci dell’Ambito Turistico: all’ordine del giorno l’approvazione di un progetto che prevede un investimento di circa 300mila euro che deve essere presentato alla Regione per ottenere il relativo finanziamento. Ed il rischio (concreto) è che l’appuntamento venga ancora ’diserato’ dai Comuni di Massarosa, Seravezza, Camaiore e Stazzema che impedirebbero così di avere il numero utile alla validità della seduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

