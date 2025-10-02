Massimiliano Ambesi si è soffermato sull’annata agonistica di Jannik Sinner durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Credo che ci sia una sottovalutazione generale di quanto sia stato fatto da Sinner in questa stagione. Nel momento più alto della sua parabola viene fermato, ripartire dopo mesi di assenza non era banale, lui ha fatto più del suo perché ha giocato sette finali su otto tornei disputati, ha trovato un avversario solido che ha potuto acquisire certezze senza avere interruzioni nel suo percorso agonistico, ma lui è sempre stato lì. Negli ultimi 14 mesi ha perso una volta da Bublik e poi contro Alcaraz, gli altri non hanno vinto neanche una partita “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi si sfoga: “Viene sottovalutato quello che sta facendo Sinner. Al momento è work in progress”